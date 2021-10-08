Песков назвал подонками и хулиганами участников избиения парня в метро Москвы

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал резонансное избиение в московском метро, где трое молодых людей жестоко избили парня, который заступился за девушку.

Пресс-секретарь президента назвал участников нападения подонками и хулиганами, но подчеркнул, что их национальность значения не имеет.

"Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах, - констатировал Песков. - Не важно, какой они национальности".

По его словам, подонки "бывают разных национальностей", поэтому нет смысла акцентировать внимание на этом.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел 4 октября на синей ветке московского метро. В 18:50 в вагоне электропоезда трое приезжих из Дагестана "из хулиганских побуждений" набросились на 25-летнего пассажира. Он был госпитализирован. Преступников задержали, они были арестованы на два месяца.

Позже дело об избиении пассажира метро дагестанцами решили переквалифицировать с "Хулиганства" на "Покушение на убийство".