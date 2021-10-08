Сергей Лавров сообщил, что МВД готовит новый порядок въезда и выезда из России Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что МВД готовит новые правила въезда и выезда из России. Заявление было сделано в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

- По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет, — сказал глава МИД РФ.

Ранее МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии граждан на выезд их детей за рубеж. Теперь родители несовершеннолетних получили возможность указать, в какие именно страны и на какое конкретное время они запрещают своим детям покидать территорию страны. Кроме этого, в документе предусмотрены еще несколько изменений. Так, в сравнении с предыдущим порядком, несогласный с выездом ребенка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда из страны.