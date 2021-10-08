Военный историк предположил, что американская подлодка могла столкнуться с китайской

СМИ рассказали, что атомная подлодка участвовала в «демонстрации силы». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный историк Борис Юлин в разговоре с Lenta.ru предположил, что американская подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) столкнулась в Южно-Китайском море с судном из КНР, что может говорить о превосходстве Пекина в акустической и гидролокационной заметности.

"Предположений может быть сколько захочется, в море можно столкнуться с чем угодно, хоть с кашалотом. Думаю, и у американцев пока детальной информации нет — сначала нужно доставить лодку на место и обследовать. Но самое вероятное и печальное, что могло произойти, — это столкновение с китайской подлодкой. Печальное — поскольку это будет означать, что раз американцы в нее влетели, то у китайцев акустическая и гидролокационная заметность ниже, чем у американцев", — объяснил Юлин.

В издании заметили, что инцидент произошел на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Пекина. СМИ рассказали, что атомная подлодка участвовала в «демонстрации силы».

Военный эксперт Иван Коновалов рассказал "Пятому каналу", что это не первый случай, когда американские субмарины становятся участниками аварий, в том числе, и с другими судами.

"Военно-морские силы США, которые расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отличались довольно большим количеством столкновений. Это было серьезным предметом рассмотрения в Пентагоне, потому что было очень много столкновений с гражданскими судами различными военно-морских судов США, в том числе и подводных лодок. Причем это влекло и жертвы тоже", — заявил эксперт.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь уже призвал Соединённые Штаты Америки сообщить миру подробности происшествия, сообщает "Свободная пресса".