Следующее Евровидение пройдет в Турине

Евровидение следующего года пройдет в Турине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

66-й международный конкурс "Евровидение" в 2022 году состоится в итальянском городе Турин. Об этом сообщила пресс-служба организатора мероприятия.

- Итальянский город Турин выиграл гонку за право провести 66-й песенный конкурс "Евровидение", одержав победу над 16 другими предложениями, — гласит сообщение пресс-службы.

Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал конкурса состоится 14 мая на арене Palaolimpico. Как сообщили, организаторы арена превосходит все требования конкурса, это можно было увидеть еще во время Олимпийских игр 2006 года. Также организаторы отметили энтузиазм Турина, который готовится принять тысячи фанатов.

Напомним, победителем Евровидения-2021 рок-группа Måneskin из Италии. Свою песню "Zitti e buoni" ("Тихий и смирный") квартет исполнял на родном языке. Серебро Евровидения 2021 досталось 28-летней Барбара Прави из Франции. Как и Måneskin Барбара исполнила свою песню на «Voilà» ("Вот так") на родном языке. 22-летний Джон Мухарремай, более известный под псевдонимом Gjon’s Tears – швейцарский певец и автор песен косоварско-албанского происхождения. На конкурсе он исполнил песню "Tout l’Univers" ("Вся вселенная"). Второе место занял Российская певица Манижа со своей "Russian Woman" стала девятой.