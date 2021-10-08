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Экономика8 октября 2021 14:24

ЦБ запросил у банков данные о переводах средств с карты на карту

Полученные сведения планируется использовать для выявления незаконных финансовых операций
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Банк России интересуют способы выявления клиентов-"дропперов"

Банк России интересуют способы выявления клиентов-"дропперов"

Фото: REUTERS

Центробанк запросил у кредитных организаций полную информацию о денежных переводах с карты на карту, которые осуществлялись клиентами в июне 2021 года, сообщает РИА Новости.

В частности, регулятора интересуют полные списки операций с данными отправителя и получателя, а также оценка рисков, сведения о лимитах и данные о контроле за такими переводами.

По данным источника, ЦБ интересуют способы выявления так называемых клиентов-"дропперов" — лиц, через которых проходят незаконно списанные средства. В частности, обсуждается идея сбора данных о получателях платежей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центральный банк России назвал восемь критериев по которым будут определять карты и электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе. Предлагается отслеживать и блокировать переводы онлайн-казино, финансовым пирамидам и теневому бизнесу.