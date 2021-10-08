Ректор Финансового университета о будущем экономики России: "Это не тот предел, к которому мы должны стремиться"

Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,3% Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в интервью "Российской газете" заявил, что деньги на будущее страны не должны лежать в кубышке на черный день и тем более жертвоваться на "зеленую" повестку.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк изменил свой прогноз по росту ВВП России. В 2021 году он улучшил его до 4,3%, но ухудшил прогнозы на 2022 и 2023 годы. Эскиндаров считает, что если Россия сумеет дойти до роста на 5-6% в год, то страна выйдет на развитие экономики.

"Рост на 4,3% был бы хорошим результатом. Но это не тот предел, к которому мы должны стремиться. Вот если мы сумеем дойти до роста экономики, скажем, на 5-6 % каждый год, то выйдем на настоящее развитие страны и экономики. Если рост будет ниже, это будет, конечно, стабильная, но застойная экономика.", - заявил эксперт.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не может гарантировать, что правительство не объявит дефолт. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в беседе с телеканалом "360" отметил, что, если в США произойдет дефолт, остальной мир рухнет.