Совфед проконтролирует расследование о пытках заключенных

Совет федерации проконтролирует расследование о пытках заключенных Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Совфед проконтролирует расследование после сообщений о пытках заключенных в ряде колоний.

- Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совете Федерации. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы, — цитирует политика РИА Новости.

Клишас добавил, что ситуацию обсудят с генпрокуратурой, а главе ведомства Игорю Краснову предложат уделить проблеме внимание в отчете о состоянии законности за 2021 год.

Ранее Следственный комитет по Саратовской области возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных в тюремной больнице. Уточняется, что дела были возбуждены по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения". Дела переданы на рассмотрение сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по региону. Сейчас следователи изымают документы, в которых может содержаться информация о деле, а также проводят допросы заключенных и сотрудников тюрем.