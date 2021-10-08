Бывший вице-президент «ПИК» Александр Лефель задержан по обвинению в мошенничестве

Александр Лефель / Фото: кадр из видео

Бывший вице-президент группы компаний "ПИК" Александр Лефель задержан по делу о мошенничестве. Соответствующая информация размещена в картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Следственные органы предъявили ему обвинение и ходатайствуют о мере пресечения в виде ареста. Подробности дела пока не разглашаются.

По данным ТАСС, следствие вменяет Лефелю мошенничество, которое он совершил, когда был вице-президентом "ПИК".

Александр Лефель входил в руководство ПАО "Группа Компаний ПИК" с 2016 года. В 2014—2016 годах был руководителем проектного управления ООО "РКС Девелопмент".

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 7 октября экс-замглавы Министерства просвещения РФ Марину Ракову арестовали на два месяца: она пробудет в СИЗО до 6 декабря 2021. Ракова обвиняется в хищении средств, направленных на проект "Учитель года". Следствие обвиняет ее по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").