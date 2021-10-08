Депутат Хинштейн заявил, что Дмитрия Муратова не признают иноагентом за получение нобелевки

Депутат Александр Хинштейн отметил, что не всегда согласен с мнением Муратова, но это не мешает их добрым отношениям Фото: REUTERS

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал "Газете.ru", что главного редактора «Новой Газеты» Дмитрия Муратова не признают иноагентом после вручения Нобелевской премии мира.

"Такого прецедента не было, и я не думаю, что это приведет к статусу иноагента. Речь идет о средствах из иностранных источников на общественно-политическую деятельность. Здесь же идет речь о премии, которую, как сам Дмитрий Муратов объявил, он намерен передать сразу же в фонд помощи больным детям", - сообщил Хинштейн

Депутат отметил, что не всегда согласен с мнением Муратова, но это не мешает их добрым отношениям.

"Безусловно, Дмитрий Муратов — человек заметный. Как бы кто не относился, явление в отечественной журналистике, равно как и «Новая газета». При этом любое отношение — лишь свидетельство того, что это вызывающее общественный резонанс явление", - добавил спикер.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина заявила, что главный редактор "Новый газеты" давно заслуживал этой награды.

"Это замечательно, что заслуги Муратова оценили по достоинству — ни больше и ни меньше. Это та премия, которой он достоин, и она его достойна. Спасибо Нобелевскому комитету не за денежное выражение этой премии, а за ее символичность", - рассказала журналист телеканалу "360".