Глава Амурской области Василий Орлов сообщил о введении в Благовещенске системы QR-кодов

В Благовещенске с 18 октября в заведения общепита будут пускать только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Благовещенске с 18 октября может быть введена система QR-кодов, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Попасть в заведения общественного питания можно будет, только предъявив на входе электронный код, подтверждающий вакцинацию либо перенесенный за последние шесть месяцев COVID-19. Вместо QR-кода посетители кафе и ресторанов также смогут предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Позже, с 1 ноября, систему QR-кодов планируется ввести в кинотеатрах, театрах, музеях, библиотеках, спортивных клубах, фитнес-центрах и других объектах областного центра, где обычно бывает много посетителей. На совещании регионального оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции губернатор Василий Орлов поручил до 15 октября разработать комплекс мероприятий по введению в Благовещенске системы QR-кодов.

- Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой, - подчеркнул Василий Орлов. - Такая справка действительна в течение трех суток. К сожалению, в Амурской области продолжает расти заболеваемость COVID-19, и мы вынуждены вводить ограничительные меры.

Глава области не исключил, что затем система QR-кодов будет применена и в других крупных городах Приамурья.

- Благовещенск станет пилотной территорией. Сначала система QR-кодов будет введена в областной столице, затем эта практика будет распространена на все крупные города области, - отметил Василий Орлов.

Данные управления Роспотребнадзора по Амурской области подтверждают, что в регионе растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших – это жители восьми муниципалитетов Приамурья: 28,2% случаев COVID-19 диагностировано в Благовещенске, 12,9% - в Свободном, 4,9% - в Тынде, 4,6% - в Райчихинске, 3,8% - в Белогорске, 6,4% - в Тамбовском районе, 4,1 % - в Ивановском районе, 3,7% - в Скороводинском районе.

При этом среди заболевших коронавирусом 96,3% пациентов – это люди, не сделавшие прививки от COVID-19. Остальные 0,5% пациентов, вакцинировавшиеся, но все-таки заболевшие, переносят коронавирус гораздо легче.

- Заболевание становится всё более агрессивным и непредсказуемым. Несмотря на то, что у нас сегодня есть и силы и средства, и коечный фонд, и кадры уже научились работать с этой инфекцией, порой мы бессильны, потому что не можем спрогнозировать течение заболевания. Вместе с тем, у вакцинированных граждан болезнь протекает гораздо легче. Мы не потеряли еще ни одного вакцинированного, - сообщила глава минздрава Амурской области Светлана Леонтьева.

В больницах области из-за роста заболеваемости коронавирусом постепенно увеличивают число коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Для них подготовили 1700 мест в 7 госпиталях: это более 25 % всего коечного фонда медучреждений Приамурья. На лечении от COVID-19 в стационарах области сейчас находится 1500 человек.