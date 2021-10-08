Лавров посоветовал Западу почаще слушать Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России прокомментировал реакцию европейских энергетических рынков на высказывание президента РФ Владимира Путина о росте цен на газ в Европе.

«Пусть слушают почаще», – сказал глава российского МИД на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ, говоря о 30-процентном снижении цен на газ в Европе после выступления российского лидера.

Как отметил Лавров, ни один из европейских руководителей не делал заявлений, когда биржевые цены на энергоносители были низкими.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин указал на причины энергетического кризиса в Европе. По его мнению, европейские страны сами виноваты в сложившейся ситуации. Он отметил, что инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, и глобальный энергетический рынок «не терпит суеты и шараханья». К дисбалансам привели необдуманные действия европейских партнеров, заявил президент.