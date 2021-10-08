Сбой в работе "Вконтакте" произошел 8 октября 2021

Жалобы на работу сайта и приложения поступают из разных городов России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пользователи из разных городов России пожаловались на сбои в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщил портал Downdetector, который в режиме онлайн отслеживает неполадки на популярных ресурсах в Интернете.

Жалобы стали поступать приблизительно после 12:20 по московскому времени и достигли пика к 14:20. Чаще всего на работу соцсети жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

В число нареканий вошли неполадки в работе приложения (45%), нестабильная работа веб-сайта (36%) и плохое подключение сервера (19%).

Как ранее писал сайт kp.ru, октябрьский сбой в работе Facebook стал самым крупным в истории этой социальной сети с момента ее создания юным американским студентом Марком Цукербергом в феврале 2004 году. Об этом сообщил сервис Downdetector.