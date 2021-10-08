Лев Лещенко о Моргенштерне и Пошлой Молли: "Смотрю и не понимаю, что они вообще делают"

Артист отметил, что ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но только если они умеют петь или писать хорошие песни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью с Lenta.ru оценил творчество рэпера Моргенштерна и рок-группы «Пошлая Молли». Музыкант рассказал, что встречался с фронтменом группы Кириллом Бледным на шоу "Музыкалити", а также со скандальным рэпером.

"На "Музыкалити" я встречался с "Пошлой Молли" — с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп — возможность засветиться через эпатаж, - заявил артист, - Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется "медиалицо" — ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают"

Артист отметил, что ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но только если они умеют петь или писать хорошие песни.

Ранее сайту kp.ru стало известно, сколько заплатили Моргенштерну за выступление на дне рождения в Иркутске, на которую его пригласила владелица ночного клуба. Тематикой вечеринки стало БДСМ. Судя по видео, которое появилось в сети с концерта, Моргенштерн выступал в один трусах.