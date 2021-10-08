В России появилась новая категория земель «под виноградарство»

С такой инициативой на встрече с руководителем Росреестра выступил губернатор Краснодарского края еще в июле. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

Росреестр ввел новый вид разрешенного использования земель «под виноградарство» для их защиты от застройки. Приказ вступает в силу 8 октября.

Ранее с такой инициативой на встрече с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Благодарен за то, что поддержали важную для нашего региона инициативу. На Кубань приходится треть виноградников всей страны – порядка 28 тыс. га. В ходе инвентаризации выявили еще более 50 тыс. га потенциально пригодных для выращивания культуры. На своем уровне мы постарались защитить наши уникальные виноградопригодные земли от застройки. Теперь вопрос решен на федеральном уровне. Это даст дополнительный стимул для выхода виноделия на новый уровень, – отметил глава региона.

Приказ устанавливает новый вид разрешенного использования земельных участков «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». Как уточнили в Росреестре, на такой территории невозможно будет вести строительные работы и использовать землю под выращивание других сельхозкультур.

Документ направлен на создание условий для повышения качества винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этих отраслей малых формах хозяйствования, добавили в пресс-службе. До сих пор земельные участки, занятые виноградниками, имели вид разрешенного использования «садоводство».