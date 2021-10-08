Лавров призвал политиков не мешать процессу признания «Спутника V» в ЕС Фото: REUTERS

Процесс одобрения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» не должен политизироваться, европейские политики должны посодействовать диалогу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Важно решать все эти вопросы на основе профессионального диалога между специалистами…Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – сказал дипломат во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

По словам Лаврова, в работе по признанию «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) наметился существенный прогресс. Глава российского МИД сообщил, что сейчас переговоры находятся на этапе «постепенной экспертизы».

Ранее сообщалось, что специалисты EMA намерены до конца октября 2021 приехать в Россию для получения дополнительной информации, необходимой для регистрации вакцины «Спутник V».

Как писал сайт kp.ru, Евросоюз получил документы о «Спутнике V» для взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции.ф