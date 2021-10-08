Украина заявила о планах создать ракету для доставки грузов на орбиту

Грузоподъемность ракеты составит 700 килограммов Фото: REUTERS

Государственное космическое агентство Украины объявило о планах до 2025 года создать ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 килограммов, которая будет выполнена полностью из отечественных комплектующих. Об этом изданию РБК-Украина заявил глава госкорпорации Владимир Тафтай.

В частности, он обратил особое внимание, что двигатель также будет произведен на Украине.

"Сейчас мы уходим полностью от зависимости от РФ и, соответственно, это дает возможность говорить нам, что это 100% реализуемый проект, - аргументировал Тафтай. - Так как ракета, которую мы создаем, будет меньше, то и двигатель к ней будет меньше ".

На разработку в бюджете страны заложено 4,8 миллиарда гривен (около 180 миллионов долларов).

По словам Тафтая, новую ракету планируется использовать для вывода грузов на орбиту, в том числе коммерческих. В первую очередь, речь идет о спутниках.

Глава государственного космического агентства Украины уточнил, что для запуска ракеты нужно будет построить отдельную платформу для морского запуска. Это позволит выполнять пуск с Атлантического океана либо Индийского.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина планирует вложить 17 млрд гривен (около 630 млн долларов) в обустройство государственной границы с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

Монастырский выразил уверенность, что за два следующих года граница с Россией и Белоруссией будет полностью обустроена и попросил кабинет министров для этого заложить в бюджет 17 млрд гривен.