Ущерб группе компаний «ПИК» от действий ее экс-вице-президента составил 100 миллионов рублей

Александр Лефель Фото: личная страница Александра Лефеля в соцсети

Группа компаний «ПИК» в результате мошенничества ее бывшего вице-президента Александра Лефеля понесла ущерб в 100 миллионов рублей.

По информации ТАСС, бывший топ-менеджер ГК «ПИК» обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. При проведении тендеров и заключении договоров с подрядчиками он использовал привлеченные средства дольщиков жилого комплекса в Санкт-Петербурге на нулевом этапе строительства. Работы были завершены впоследствии за счет собственных средств ГК «ПИК».

Как писал сайт kp.ru, ранее сотрудники полиции задержали Лефеля в Москве. Пост вице-президента строительной компании он занимал несколько лет. В настоящее время он является директором по развитию регионов другого крупного застройщика – группы компаний «Самолет».

Известно, что преступление было совершено организованной группой. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.