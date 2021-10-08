Бывшего вице-президента ГК «ПИК» Александра Лефеля арестовали по делу о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверской суд Москвы принял решение арестовать бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля, занимающего сейчас должность директора по развитию регионов ГК «Самолет».

Как сообщили в пресс-службе суда, бывшего топ-менеджера ГК «ПИК» взяли под стражу на два месяца до 7 декабря 2021.

Как писал сайт kp.ru, ранее сотрудники полиции задержали Лефеля в Москве. Пост вице-президента строительной компании он занимал несколько лет. В настоящее время он является директором по развитию регионов другого крупного застройщика – группы компаний «Самолет».

Известно, что преступление было совершено организованной группой. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет. При проведении тендеров и заключении договоров с подрядчиками Лефель использовал привлеченные средства дольщиков жилого комплекса в Санкт-Петербурге.

Группа компаний «ПИК» в результате мошенничества Лефеля понесла ущерб в 100 миллионов рублей.