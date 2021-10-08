Росприроднадзор назвал десять самых загрязненных российских городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования составила рейтинг самых загрязненных городов России. Места в рейтинге определялись концентрацией крупных металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических предприятий.

На первом месте оказался Норильск, в котором, согласно данным Росприроднадзора, концентрация вредных выбросов составляет 1 875 тысяч тонн. Заметно отстают от него Череповец – 280 тысяч тонн и Новокузнецк – 278 тысяч тонн. На четвертом и пятом местах Липецк и поселок городского типа Рефтинский в Свердловской области – 270 и 230 тысяч тонн вредных веществ соответственно. За ними расположились Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск (Иркутская область). Рейтинг был представлен руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой в Instagram.

Как отметила глава ведомства, во время проверок по отдельности предприятия укладываются в нормативы по выбросам, однако их нахождение в одном регионе дает печальную картину. Она сообщила, что в самых загрязненных районах находятся предприятия таких крупнгнейших компаний как «Русал», 2Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», «Газпром нефть», «Лукойл» и других.