Максимальное пособие по безработице в России поднимут до 12 792 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Размер максимального пособия по безработице в России увеличат в 2022 году до 12 792 рублей, рассказали журналистам в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Таким образом, максимальное пособие по безработице будет равно минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год. В настоящее время пособие составляет 12 130 рублей – это размер МРОТ 2020 года, отметили в ведомстве.

Для получения пособия по безработице гражданин должен зарегистрироваться в качестве безработного, после чего первые три месяца он будет получать 75% заработка. Вторые три месяца ему будут начисляться 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Минимальное пособие может быть назначено тем, кто раньше не работал, не работал длительное время или же был уволен по собственной вине. Максимальные размер выплат положен тем, кто потерял работу, имея постоянный доход, напомнили в Минтруда.

Сайт kp.ru писал, кто может рассчитывать на оформление пособия по безработице, каков его размер и какие документы требуются.