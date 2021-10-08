Президент Эстонии вспомнила о первом разговоре с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: REUTERS

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поделилась воспоминаниями о первом диалоге с российским лидером Владимиром Путиным, когда оба политика присутствовали на праздновании столетия окончания Первой мировой войны в Париже.

«Здравствуйте, я президент Эстонии. Я знаю, что можем придерживаться разных мнений по многим вопросам, но это не значит, что мы не можем общаться. Так что иногда мы могли бы разговаривать подольше», – цитирует Кальюлайд эстонское издание Eesti Päevaleht.

В ответ на предложение эстонского лидера Путин ответил, что это «очень интересная идея», сообщила политик.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 Кальюлайд предложила Европейскому союзу профинансировать создание в Эстонии системы противовоздушной обороны средней дальности для сдерживания России.

В прошлом году президент Эстонии заявила, что Россия не оправдала ее надежд.