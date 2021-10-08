Сбой в работе Instagram вновь произошел 8 октября 2021

В работе Instagram вновь произошел сбой Фото: Анастасия Осипова

Пользователи социальной сети Instagram вновь сообщили о сбоях в работе приложения в пчтницу, 8 октября.

Как сообщает портал Downdetector, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений в онлайн-режиме, сигналы о проблемах в работе соцсети поступают из России, США, Канады, Германии, Великобритании других стран. Так, более 60% российских пользователей сообщили о сбоях в работе приложения, 21% пожаловались на проблемы в работе сайта Instagram.

Кроме того, есть жалобы на работу социальной сети Facebook и мессенджера Facebook Messenger.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 4 октября, большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе Facebook, испытывали проблемы в работе. В связи с проблемами у Facebook и других соцсетей в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей.