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Общество8 октября 2021 22:03

Сбой в работе Instagram вновь произошел 8 октября 2021

Более 60% российских пользователей жалуются на проблемы с приложением
Абдулла ШАКИРОВ
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В работе Instagram вновь произошел сбой

В работе Instagram вновь произошел сбой

Фото: Анастасия Осипова

Пользователи социальной сети Instagram вновь сообщили о сбоях в работе приложения в пчтницу, 8 октября.

Как сообщает портал Downdetector, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений в онлайн-режиме, сигналы о проблемах в работе соцсети поступают из России, США, Канады, Германии, Великобритании других стран. Так, более 60% российских пользователей сообщили о сбоях в работе приложения, 21% пожаловались на проблемы в работе сайта Instagram.

Кроме того, есть жалобы на работу социальной сети Facebook и мессенджера Facebook Messenger.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 4 октября, большинство крупных интернет-сервисов и социальных сетей, в том числе Facebook, испытывали проблемы в работе. В связи с проблемами у Facebook и других соцсетей в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов пользователей.