Новым худруком московского Театра сатиры назначен Сергей Газаров

Актер и режиссер Сергей Газаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер и сценарист Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры.

Газаров приступит к исполнению своих обязанностей с 13 октября 2021. Вместе с тем он продолжит работать художественным руководителем Московского драматического театра, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Возглавить Театр сатиры – это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене…Я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом», – сказал Газаров.

Артист окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театре «Современник», Театре-студии под руководством Олега Табакова, был главным режиссерем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. В 2007 году был удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино». На счету Газарова более 100 ролей.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил,что решил уйти с должности художественного руководителя Московского академического театра сатиры.