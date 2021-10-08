Как обезопасить себя от долгов мошенников: советы адвокатов Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники научились обманывать россиян по телефону, в Интернете и даже воровать их SIM-карты. Что уж говорить про ситуации, когда в руках в преступника окажется копия паспорта жертвы?

- Сейчас по копии чужого паспорта мошенники не только оформляют кредит или банковскую карту, на которую они выводят незаконные деньги. Чужие паспортные данные злоумышленники используют и для других незаконных действий, например: арендуют квартиру, чтобы вывезти из нее мебель и технику, или оформляют SIM-карты телефонов, с помощью которых в дальнейшем производятся хищения денег, - рассказывает Life адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Как быть, если самое страшное произошло и человек обнаружил, что должен банку, а кредит не брал?

Часто жертва узнает о долге уже от судебных приставов. Тогда придется не только доказывать, что долг не ваш, но и пытаться получить доступ к своим средствам. Ведь приставы сразу наложат арест на все счета.

- Нужно готовиться к тому, что обращение в банк, который выдал кредит по поддельным документам, или в полицию, не приведет к тому, что счета будут разблокированы. Отстаивать интересы придется в суде, - говорит адвокат Адвокатской палаты Москвы - Ева Митлина.

Чтобы доказать в суде, что долг вам приписывают незаконно, нужно заказать данные о своей кредитной истории. Тогда станет понятно, в каких кредитных учреждения у вас есть займы.

Себя так же стоит поискать в списке должников на сайте Федеральной службы судебных приставов. Может оказаться, что вы оспариваете один кредит, а приставы уже взялись за следующее исполнительное производство.

Второй шаг – обращение в банк. В претензии стоит указать, что не обращались в банк с заявлением о кредите и запросить у кредитора полные данные: кто, когда, каким образом оформил, куда перечислил деньги т тд.

Если окажется, что средства были перечислены в сторонний банк, клиентом которого вы не являетесь, то получить средства вы не могли. Это важный аргумент для суда.

Если мошенник получил деньги в отделении банка, в котором вы имеет счет, то возьмите выписку по своему счету. Там будет отражено, что деньги не поступали.

Если же займ был оформлен онлайн, то узнайте, какой номер телефона использовался для подтверждения операций. Далее следует установить, на кого зарегистрирована SIM-карта

С пакетом документов нужно отправляться в суд и доказывать, что вы не брали кредит. А в случае успеха отправить копию судебного решения в бюро кредитных историй, чтобы убрать пометку о долге.

Тем временем, шестой россиянин становился жертвой телефонных мошенников. Подозрительные звонки получают 8 из 10 опрошенных человек, сообщает РИАМО.