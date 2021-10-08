Число разводов в России с начала 2021 года выросло на треть Фото: Shutterstock

Россияне стали чаще разводиться. За восемь месяцев 2021 года было зарегистрировано 428 тысяч расставаний. В 2020 году распалось почти на треть меньше семей. Тогда заявление на развод подали 336,8 тысяч пар.

В Росстате посчитали, что показатели по разводам всего за год выросли на 27,1%. Но есть и хорошие новости: россияне не только стали активно расставаться, но и создавать семьи.

Количество заключенных браков с января по август 2021 года оказалось на 26,6% больше, чем годом ранее.

В этом году создали 614,5 тысяч семей. А годом ранее желающих зарегистрировать новую ячейку общества оказалось 485,3 тысяч пар.

Если смотреть на более продолжительный отрезок времени, то желание вступать в брак у россиян снизилось. За четыре года число тех, кто хочет создать семью, снизилось на 7%, пишет Life.ru.