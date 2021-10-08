Facebook извинился за сбои в работе Instagram Фото: REUTERS

Компания Facebook извинилась за сбои в работе социальной сети Instagram, произошедшие в пятницу, 8 октября. На проблемы с приложением пожаловались сотни пользователей, в том числе и в России.

«Нам известно, что некоторые люди испытывают трудности с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работает над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и приносим извинения за неудобства», – сказано в обращении компании в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, портал Downdetector, отслеживающий сбои в работе сайтов и приложений в онлайн-режиме, сообщил, что сигналы о проблемах в работе Instagram поступали из России, США, Канады, Германии, Великобритании других стран. Так, более 60% российских пользователей сообщили о сбоях в работе приложения, 21% пожаловались на проблемы в работе сайта Instagram.

В начале этой недели сбои произошли в работе Instagram, Facebook и WhatsApp.