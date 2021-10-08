Под обломками обрушившегося в Батуми дома нашли тело погибшего

Часть жилого дома обрушилась в грузинском городе Батуми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели, которые работают на месте обрушения части дома в Батуми, возможно, обнаружили под завалами тело одного погибшего. Об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

«Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший», - сказал руководитель грузинского МВД.

Вахтанг Гомелаури добавил, что по его данным, под завалами могут находиться люди, в том числе, предположительно, трое детей. Однако эту информацию в ведомстве тоже подтвердить пока не могут.

«Не можем подтвердить информацию также о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10-15, сейчас не должно быть более десяти человек»,- заявил министр журналистам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 8 октября, в грузинском городе Батуми обрушилась часть жилого дома. По словам очевидцев, перед этим они слышали хлопок, похожий на взрыв. На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под обломков младенца.