Новым худрукром театра «Ромэн» стал Николай Сергиенко

В Московском цыганском театре «Ромэн» простились с Николаем Сличенко. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Новым художественным руководителем столичного театра «Ромэн» стал народный артист России Николай Сергиенко. Об этом сообщила мэрия Москвы.

«Новым художественным руководителем московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» назначен Николай Сергиенко. Ранее он занимал должность заместителя художественного руководителя театра», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра столицы.

Как писал сайт kp.ru, «главный цыган СССР» Николай Сличенко, который возглавлял театр «Ромэн» более 40 лет, скончался 2 июля на 87-м году жизни. Причиной смерти артиста стало заболевание легких, не связанное с коронавирусом. 4 июля Москва простилась с Николаем Сличенко, его похоронили на Троекуровском кладбище.

Сам Николай Сергиенко пришел в цыганский театр в 1969 году. Он назвал свое назначение художественным руководителем «огромной ответственностью» и пообещал сохранять «традиции, заложенные основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко».