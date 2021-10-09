Полковник запаса ВСУ: Военная миссия ЕС на Украине поможет Киеву нанести «удар в спину» России

Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине учебной военной миссии ЕС Фото: REUTERS

Если на Украине появится военно-учебная миссия Евросоюза, Киеву будет проще противодействовать призывам Москвы соблюдать свои обязательства, взятые в рамках Минских соглашений. Об этом написал в статье для издания «Главред» военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его мнению, такое развитие событий станет «ударом в спину» России, поскольку «чем сильнее украинские Вооруженные Силы (ВСУ – прим. ред.), тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения «Минска».

Жданов пояснил, что Минские соглашения — «это геополитическая, стратегическая задача», которую пытается решить российское руководство, однако если украинская сторона будет их выполнять, это приведет к изменению баланса сил в Восточной Европе, и тогда Россия «фактически станет» самой мощной страной на постсоветском пространстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM). По данным СМИ, с просьбой о создании такой миссии еще в июле к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД. А в Евросоюзе полагают, что подобная «помощь» Киеву стала бы «выражением солидарности с Украиной» на фоне вымышленной «военной активности» России вблизи украинской границы.