Daily Mail: Британия оказалась во власти России после закрытия газохранилища в Йоркшире

Великобритания остро ощущает проблему дефицита газа Фото: REUTERS

Великобритания особенно остро ощущает проблему дефицита газа, поскольку потребляет его больше, чем другие европейские страны, а после того, как Соединенное Королевство отказалось от добычи энергоносителей на собственной территории, Британия «оказалась во власти» России, пишет газета Daily Mail.

Издание напоминает, что за последние 20 лет Лондон существенно сократил добычу газа на богатых месторождениях в Северном и Ирландском морях, предпочитая поставки «голубого топлива» из-за рубежа, чем «усилил энергетическую уязвимость Британии, используя систему поставок «точно в срок» как по трубопроводам, так и по морю».

Газета также отмечает, что закрытие подземного газового хранилища в Йоркшире четыре года назад было «крайним безрассудством» консервативного правительства, что и привело страну к положению, в котором она теперь зависит от российского газа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона заявил, что Россия якобы преднамеренно ограничила поставки газа в Европу, чтобы Евросоюз одобрил запуск трубопровода «Северный поток – 2».

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия экспортирует ровно столько газа, сколько указано в контрактах, а подобные высказывания, по его словам, «рассчитаны на абсолютный популизм».