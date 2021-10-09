КНР и США обсудили отмену таможенных пошлин и санкций

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай и США обсудили возможность взаимной отмены повышенных таможенных пошлин и санкций. Со стороны Пекина переговоры по видеосвязи с американским представителем по торговым вопросам Кэтрин Тай провел вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

«Китайская сторона вела переговоры об отмене повышенных таможенных пошлин и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении модели экономического развития и производственной политики КНР», - передает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Со своей стороны, пресс-служба официального представителя США на торговых переговорах сообщила, что «в ходе откровенного обмена мнениями» Кэтрин Тай и Лю Хэ «признали важность двусторонних торговых отношений и то влияние, которое они оказывают не только на США и Китай, но и на мировую экономику».

По версии Вашингтона, переговорщики в режиме видеоконференции «рассмотрели вопрос о выполнении американо-китайского экономического и торгового соглашения». В итоге стороны договорились, что в будущем проведут дополнительные «консультации по некоторым нерешенным вопросам», передает ТАСС.