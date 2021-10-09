В США разбился самолет, погибли четыре человека

Самолет Cessna разбился в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 8 октября, в американском штате Джорджия разбился небольшой частный самолет марки Cessna 210, в результате погибли все, кто был на борту – четыре человека, передает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

По его данным, крушение произошло в округе Де-Калб. Очевидцы произошедшего рассказали, что самолет перевернулся при посадке и загорелся. Никого из находившихся на борту спасти не удалось, люди на земле не пострадали.

Причины крушения пока неизвестны. В субботу в округ должны прибыть следователи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад, 2 октября, пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines загорелся при взлете из аэропорта американского города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Причиной возгорания стала птица, попавшая в правый двигатель лайнера, когда воздушное судно еще находилось на земле.