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Общество9 октября 2021 7:20

Последние новости на утро 9 октября 2021: Три сотрудника посольства США подозреваются в краже рюкзака у москвича

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 9 октября 2021 года
Источник:kp.ru
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«КП» – о последних новостях на утро 9 октября 2021 года

«КП» – о последних новостях на утро 9 октября 2021 года

Фото: Кадр видео

Последние новости на утро 9 октября 2021 года. Трое сотрудников американского посольства в России подозреваются в краже рюкзака у россиянина в одном из московских баров. Потерпевший – житель столицы Дмитрий Корнилов, работает детским психологом. Он рассказал журналистам подробности случившегося. По его словам, около половины десятого вечера он зашел в бар, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня, рюкзак повесил под барную стойку, там были деньги, паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма. А когда «уже собирался ехать домой, отлучился на пять минут», вернулся – рюкзака с вещами нет.

МИД России: троих американцев из посольства США в Москве подозревают в краже