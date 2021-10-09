Последние новости на утро 9 октября 2021: Три сотрудника посольства США подозреваются в краже рюкзака у москвича

«КП» – о последних новостях на утро 9 октября 2021 года Фото: Кадр видео

Последние новости на утро 9 октября 2021 года. Трое сотрудников американского посольства в России подозреваются в краже рюкзака у россиянина в одном из московских баров. Потерпевший – житель столицы Дмитрий Корнилов, работает детским психологом. Он рассказал журналистам подробности случившегося. По его словам, около половины десятого вечера он зашел в бар, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня, рюкзак повесил под барную стойку, там были деньги, паспорт, компьютерная мышь и спортивная форма. А когда «уже собирался ехать домой, отлучился на пять минут», вернулся – рюкзака с вещами нет.