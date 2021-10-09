Санкции Запада создали трудности для российского сегмента МКС

Западные санкции навредили российскому сегменту МКС Фото: REUTERS

Антироссийские санкции создали трудности для российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в статье работников ракетно-космической корпорации "Энергия", опубликованной в научном журнале "Космическая техника и технологии".

Авторы сообщили, что обычно различные комплектующие заменяют до того, как они откажут, однако за время полета российского сегмента некоторые детали перестали выпускать по разным причинам.

- Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина), или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства, — говорится в статье.

Из-за этого значительно усложнился ремонт деталей и увеличились затраты на проведение работ, отметили авторы статьи.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может остаться в проекте Международной космической станции, если Соединенные Штаты снимут санкции с госкорпорации. Совместная работа предполагает немедленную отмену рестрикций в отношении космического корабля "Прогресс" и головного института "Роскосмоса" – АО "ЦНИИмаш", отметил Рогозин. В противном случае Россия будет разворачивать свои национальные системы, сказал глава "Роскосмоса".