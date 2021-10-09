Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский мог подружиться с Путиным, поздравив его с днем рождения

Бывший депутат Рады заявил, что Владимир Зеленский мог подружиться с Владимиром Путиным, поздравив его с днем рождения Фото: REUTERS

Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мог наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, поздравив последнего с днем рождения.

- А знаете, я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В это день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями, — сказал бывший парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Он подчеркнул, что говорит о деловых отношениях, а не личных. Червоненко отметил, что главы государств могут быть друзьями условно. По мнению бывшего министра, президент должен виртуозно защищать интересы страны.

Напомним, 7 октября Владимир Путин отмечал день рождения. Президенту РФ исполнилось 69 лет. Российского лидера поздравили новый японский премьер Фумио Кисида, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и многие другие. Кроме того, Путин получил поздравление от российских министров, губернаторов и депутатов.