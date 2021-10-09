Полиция задержала троих человек после обрушения дома в Батуми

В Грузии полиция задержала троих человек после обрушения дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД Грузии задержало троих человек после частичного обрушения дома в Батуми. Речь о владельце квартиры на первом этаже и двоих рабочих, которые делали в ней ремонт.

По данным следствия, разрушение вызвали ремонтные работы, сделанные с грубым нарушением правил безопасности. Им грозит от двух до 10 лет лишения свободы.

Также стало известно, что число жертв после обрушения увеличилось до пяти человек.

- Спасатели изъяли тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По нашим данным, погибший несовершеннолетний, — говорится в сообщении телеканала "Рустави 2".

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 8 октября, в грузинском городе Батуми обрушилась часть жилого дома. По словам очевидцев, перед этим они слышали хлопок, похожий на взрыв. На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под обломков младенца.