Саакашвили обратился к международному сообществу после ареста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу и рассказал, что ему не назначают судебные слушания.

- Мое обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам. В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд, — написал политик у себя в Facebook.

Он сообщил, что его девять дней держат в тюрьме без слушаний и не планируют проводить их в течение ближайших нескольких недель. По мнению Саакашвили, грузинские власти пытаются не допустить его появление на публике перед вторым туром выборов. По заверению политика, его партия идет "плечом к плечу с партией Иванишвили". Он выразил надежду, что международное сообщество не оставит без внимания эту ситуацию.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.