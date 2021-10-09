Полеты в малые аэропорты приостановлены в Забайкалье, Тюменской области и на Алтае

В Забайкалье, Тюменской области и на Алтае приостановили полеты в малые аэропорты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила полеты в Республику Алтай, Томскую области и Забайкальский крае из-за новых требований к безопасности. Об этом сообщил глава компании Андрей Богданов.

Согласно постановлению правительства России от 5 октября 2020 года, малые аэропорты могут работать только при соблюдении определенных требований, пишет РБК. К примеру, установке ограждения с сигнализацией, организации контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и прочих.

Богданов отметил, что региональные администрации заранее предупредили о прекращении перевозок. Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.

Ранее правительство Марокко приняло решение о временной приостановке прямого авиасообщения с Россией. Причины этого пока неизвестны. Как сообщило российское посольство в Марокко на своей странице в Facebook, приостановка прямого авиасообщения стала результатом решения "компетентных марокканских властей". Новые правила будут действовать со вторника, 5 октября. Под запрет не попадают перелёты транзитом через третьи страны - таким образом россияне по-прежнему смогут попасть в Марокко.