Ночь с 8 на 9 октября в Москве стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени Фото: Василий Вахрин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в столице России стала самой холодной с начала осени.

- Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве минус 1,1 градус, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Синоптик добавил, что в ближайшее время Москва останется под влиянием антициклона. В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха будет подниматься до плюс 11-13 градусов, в Московской области — плюс 9-14 градусов.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве 9 и 10 октября. Синоптик посоветовала всем планировать отдых на улице, так как погода будет замечательной. В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность. Но это нисколько не отразится на температуре воздуха. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до +11...+13 С, а в воскресенье на градус ниже.