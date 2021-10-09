Шизофрения и склонность к каннибализму выявлены у маньяка из Рыбинска

У рыбинского маньяка выявили шизофрению и склонность к каннибализму

У Виталия Молчанова, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, обнаружили психические отклонения. Его могут освободить от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Олег Будник.

- Согласно оглашённому на судебном заседании заключению психиатрической экспертизы, Молчанов страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. Отмечены психотическая симптоматика, бредовые идеи особого предназначения, характерные для шизофрении. Имеются множественные расстройства сексуального предпочтения с элементами гетеросексуальной педофилии, садизма и некросадизма с тенденциями к каннибализму, — приводит слова юриста Life.

По словам Будника, результаты первой экспертизы полностью подтверждены, Молчанов совершил преступления в невменяемом состоянии. Адвокат уточнил, что мужчина может считаться невиновным, его могут направить на принудительное лечение.

В сентябре 2020 года Виталию Молчанову было предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Убийство и изнасилование двух сестер произошло в ночь с 14 на 15 сентября. Тела дочерей обнаружила мать, вернувшись с работы.