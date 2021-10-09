В России зафиксировано 968 смертей от коронавируса 9 октября 2021 года

В России зафиксировано 968 смертей от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 968 смертей от COVID-19. С начала пандемии скончались 215 453 человека.

- За последние сутки подтверждено 968 смертей... За весь период по России умерли 215 453 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

На первом месте по показателю идет Москва — 70 смертей. Вторым идет Санкт-Петербург — 61 смерть. Тройку замыкает Свердловская область (48).

Напомним, 9 октября в России зафиксировали 29 362 случая заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 746 718 случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболел 6001 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2717 случаев. Тройку замыкает Московская область (1689).

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, и она продолжает ухудшаться. По его словам, в настоящее время под наблюдением российских врачей находятся свыше миллиона пациентов с коронавирусом. В среднем на один участок приходятся 14 пациентов с COVID-19, заявил Мурашко, отметив, что это "колоссальный объем и колоссальная нагрузка".