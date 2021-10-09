Прокуратура проводит проверку после видео с избиением военнослужащего в Хабаровском крае

После видео с избиением военнослужащего в Хабаровском крае проведут проверку Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В пресс-службе Главной военной прокуратуры сообщили, что ГВП проводит проверку после появления видео с избиением военнослужащего в Хабаровском крае.

- По поручению заместителя генерального прокурора РФ - главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечено, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению норм законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Ранее Следственный комитет по Саратовской области возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках заключенных в тюремной больнице. Уточняется, что дела были возбуждены по статьям "насильственные действия сексуального характера" и "превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения". Дела переданы на рассмотрение сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по региону. Сейчас следователи изымают документы, в которых может содержаться информация о деле, а также проводят допросы заключенных и сотрудников тюрем.