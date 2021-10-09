Бойцы ВСУ назвали "животным" депутата Рады, поздравившего Путина с днем рождения

Украинские солдаты назвали "наркоманским животным" депутата Рады, поздравившего Путина с днем рождения

Бойцы вооруженных сил Украины раскритиковали депутата Верховной Рады Илью Киву за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения.

В своем видеообращении, которое разместили в социальных сетях, они призвали украинцев плюнуть Киве в лицо, а самого парламентария призвали "поздороваться" с россиянами на фронте в Донбассе.

- Ребята, если кто-то где-то увидит это наркоманское животное, мы очень просим: передайте ему от нас "привет" и плюньте, по возможности, в морду, — сказали солдаты.

Сам Кива в ответ заявил, что военнослужащие пересмотрели телевизор, где во всех бедах обвиняют российского лидера.

Ранее бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Рады Евгений Червоненко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мог наладить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, поздравив последнего с днем рождения. Он подчеркнул, что говорит о деловых отношениях, а не личных. Червоненко отметил, что главы государств могут быть друзьями условно. По мнению бывшего