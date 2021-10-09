22 человека умерли после прививки от коронавируса с начала 2021 года в Литве

В Литве 22 человека умерли после прививки от коронавируса с начала года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала текущего года в Литве зафиксировали 22 летальных исхода после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Vakaro zinios.

- За весь период иммунизации поступили 22 уведомления о смерти людей после вакцинации, однако ни в одном из случаев связь между введением препарата от инфекции и кончиной человека не может быть ни подтверждена, ни опровергнута, — цитирует газета слова представителя Государственной службы контроля над лекарственными препаратами Литвы Айсте Таутвидене.

Он уточнил, что каждый случай рассматривается отдельно. При этом устанавливается возможная связь между смертью и вакцинацией. О каждом таком случае Литва информирует EMA.

В августе 2021 года власти Японии приняли решение приостановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Moderna после того, как в партии были обнаружены неизвестные примеси. Данная партия была произведена на территории Испании. Сообщается, что вчера японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния объявило о приостановке использования около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna, а также начало проверку в связи с произошедшим. Размер частиц неизвестной примеси составляет несколько миллиметров.