Мария Захарова рассказала о нарушениях во время выборов в Бундестаг Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о нарушениях на выборах в Берлине в Бундестаг и берлинский ландтаг.

По ее словам, из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов, на одном из участков 99% бюллетеней за кандидата-одномандатника объявлены недействительными. Кроме того, голосовали несовершеннолетние, хотя у них нет такого права. Также на нескольких участках пересчитывались голоса, которые приводили к изменению результатов.

- Про абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетени количеству избирателей, даже начинать не буду. Это же кого надо очереди, а не российские - классика рубрики #ЭтоДругое, — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Она также возмутилась объяснением, почему на выборах в ФРГ было всего пять наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. В организации объяснили это тем, что в стране нет проблем с выборами.

Напомним, социал-демократической партии Германии (СДПГ) удалось победить на парламентских выборах в ФРГ. При этом блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), от которого избиралась Ангела Меркель, парламентские выборы проиграл. Христианско-демократическая партия набрала всего 24,1%, что стало худшим результатом консерваторов за всю историю. Как отмечается, преемник Меркель Армин Лашет не смог привести свою партию к победе даже на своей родине - в Северном Рейне - Вестфалии.