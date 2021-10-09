Умер Абольхасан Банисадр, первый президент Ирана Фото: REUTERS

На 89-м году жизни умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр. Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на окружение и родных экс-президента, бывший глава государства скончался в Париже.

- Абольхасан Банисадр умер в субботу в больнице Сальпетриер после продолжительной болезни, — говорится в сообщении агентства.

При этом причина смерти бывшего иранского лидера не уточняется.

Абольхасан Банисадр стал первым демократически избранным президентом Ирана после Исламской революции 1979 года. Через 17 месяцев ему вынесли импичмент "за деятельность, направленную против мусульманского духовенства".

В августе 2021 года умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук, возглавлявший правительство республики в 1995-1996 годах. О его смерти сообщила жена экс-премьера Лариса Ившина. Евгений Марчук занимал должность премьера-министра Украины с 1995 по 1996 годы. Он был первым руководителем Службы безопасности Украины, которую возглавлял с 1991 по 1994 годы, также Марчук занимал должности секретаря Совета национальной безопасности в 1999-2003 годах и был главой Министерства обороны Украины в 2003-2004 годах.