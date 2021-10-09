Британцы обвинили США в рекордном росте цен на газ в Европе

Стоимость газа бьет рекорды не по вине России Фото: REUTERS

Россия заинтересована в увеличении поставок газа в Европу, но власти США препятствуют этому, тем самым создавая нехватку топлива и провоцируя скачок его стоимости, заявили читатели Daily Mail.

Так они ответили на публикацию, в которой журналист выражает мнение, что Москва намеренно ограничила поставки газа, чтобы "продавить" скорейшую сертификацию "Северного потока – 2".

Причем, некоторые комментаторы уверены, что американцы намеренно спровоцировали сложившуюся ситуацию, при которой стоимость газа бьет все новые рекорды.

"Они использовали санкции, чтобы отложить строительство новых трубопроводов. Это было их целью с самого начала. США не собирались продавать газ в Европу", - написал один из пользователей.

Многие сошлись во мнении, что европейские политики пытаются переложить вину на Россию, чтобы снять ответственность за свои недальновидные действия.

"Россия хочет продавать больше газа. Бюрократы из США и Европы откладывают запуск трубопровода. Цены не падают, а растут... Но при чем тут Россия?", - задался вопросом другой комментатор.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию (ЕК) начать расследование в отношении "Газпрома". Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.

В "Газпроме" на это ответили, что поставки газа на рынок Европы осуществляются в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Однако через несколько дней стоимость голубого топлива упала ниже 1000 долларов.