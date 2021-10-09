США предложили талибам* обеспечить Афганистан вакциной от коронавируса

Состоялся первый дипломатический диалог США и талибов* после вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана Фото: REUTERS

Обеспечение Афганистана вакциной от коронавирусной инфекции стало одним из вопросов, который обсуждали в Дохе 9 октября дипломаты США и представители радикального движения "Талибан", захватившие власть в Кабуле. Кстати, это первый диалог на таком уровне между американцами и афганцами после вывода вооруженных сил Соединенных Штатов из страны.

Как сообщает МИД Афганистана, представители США предложили помочь с иммунизацией и пообещали наладить поставки вакцины в государство.

Кроме того, обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи Кабулу и развитие сотрудничества стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, администрация США осудила планы радикального движения "Талибан"*, которое ранее сообщало о возможности возобновить на территории Афганистана практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления.

*Запрещенная в России террористическая организация