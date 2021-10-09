Россиянам напомнили, что транспортный налог нужно оплатить до 1 декабря

Чем больше "лошадей" под капотом – тем выше налог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортный налог жителям России необходимо оплатить до 1 декабря, напоминает издание Autonews.

Сумма подсчитывается в зависимости от мощности двигателя. Чем больше "лошадей" под капотом – тем выше налог.

Владельцам дорогих иномарок придется заплатить больше всех, так как они облагаются "налогом на роскошь".

В этом году список таких транспортных средств стал еще шире. Его пополнили Chrysler Pacifica, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Mazda CX-9, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES, Subaru Outback 2.5i-S ES Black Line, Subaru Outback 3.6R-S ES Premium ES, Subaru Outback 3.6R-S ES Black Line и Subaru WRX STI Premium Sport.

Как ранее писал сайт kp.ru, владельцам автомобилей, которые не прошли техосмотр по состоянию на 1 января 2021 года, необходимо до 15 декабря заплатить аванс по транспортному налогу.