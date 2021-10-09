Двое участников избиения в хабаровской воинской части не признали вину

Кадр из видео

Двое из троих подозреваемых в избиении военнослужащего в Хабаровском крае не признали своей вины, сообщает пресс-служба СКР.

После распространения видео, где в казарме избивают солдата, следственные органы возбудили уголовное дело по статьям "нарушение группой лиц по предварительному сговору уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопряженное с насилием" и "вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия".

По подозрению в преступлениях задержали Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова.

По данным следствия, рядовые Магомедов и Тарчоков по надуманному поводу избили сослуживца Ислама Алиева, нанеся ему удары кулаками и ногами по телу. После этого Магомедов и Гашимов решили воспользоваться ситуацией и потребовали заплатить 20 тысяч рублей и отдать мобильный телефон.

"Желая подавить волю потерпевшего к сопротивлению Гашимов и Магомедов нанесли ему еще несколько ударов руками и ногами, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета России. - Только вмешательство других военнослужащих остановило правонарушителей от дальнейших активных действий".

Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не согласны с обвинением. Их задержали. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

Как ранее писал сайт kp.ru, жесткие кадры из воинской части в Хабаровском крае разлетелись по соцсетям. На одном из видео несколько военнослужащих избивают сослуживца. На втором - парень в форме употребляет наркотики в части. В произошедшем разбирается военная прокуратура.